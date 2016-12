Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Rusija nam poklanja šest aviona Mig-29

21. decembar 2016 - 19:21



MOSKVA - Premijer Aleksandar Vučič izjavio je danas u Moskvi da će nabavkom šest aviona Mig-29 iz Rusije ``dramatično`` biti poboljšane sposobnosti Vojske Srbije. ``Dogovorili smo i dobićemo kao podršku Srbiji šest aparata mig-29 bez novca``, rekao je Vučić i dodao da će modernizacija tih aviona koštati od 180 do 230 miliona evra. On je rekao da bi avioni s opremom koštali oko 600 miliona evra i zaključio da je Srbija dobila povoljne cene. (CH2)



