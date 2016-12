Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Do petka će biti otpisani ugovori za šest migova

21. decembar 2016 - 19:23



MOSKVA - Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će do petka biti potpisani ugovori za šest migova s dve mogućnosti - jedna da ruska vojska te avione preveze do marta u Srbiju gde bi bili remontovani uz pomoć ruskih majstora, ili da budu isporučeni gotovi u septembru ili oktobru.

``Samo se gleda koja će od te dve opcije biti prihvaćena. ``, rekao je Vučić. (CH4)



< Nazad <<< Početna





21. decembar 2016 - 19:23MOSKVA - Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će do petka biti potpisani ugovori za šest migova s dve mogućnosti - jedna da ruska vojska te avione preveze do marta u Srbiju gde bi bili remontovani uz pomoć ruskih majstora, ili da budu isporučeni gotovi u septembru ili oktobru.``Samo se gleda koja će od te dve opcije biti prihvaćena. ``, rekao je Vučić. (CH4) Permalink