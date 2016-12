Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Lalatović: Čukarički zaslužujeje bolju poziciju

26. decembar 2016 - 16:03



BEOGRAD - Novi trener fudbalera Čukaričkog Nenad Lalatović rekao je danas da je cilj ekipe plasman u plej-of Super lige Srbije i da uz odredjene uslove, za tri do četiri godine taj klub može da osvoji šampionsku titulu. ``Velika je čast postati trener ovakvog kluba sa ovakvom tradicijom. Ovaj klub zaslužuje da bude na boljoj poziciji u Super ligi, a ne samo da ima 20 bodova. To je bio samo splet okolnosti. Daću sve od sebe kako bi ovaj klub ostvario što bolje rezultate na proleće, iako mnogi misle da je nemoguće, pokušaćemo da se domognemo plej-ofa``, rekao je Lalatović agenciji Beta.

