Lalatović: Čukarički je svakom treneru motiv, bio mi je oduvek želja

26. decembar 2016 - 16:09



BEOGRAD - Novi trener Čukaričkog Nenad Lalatović Lalatović je rekao da ``nije postojalo za njega bolje rešenje``. ``Čukarički je bio moja želja još pre par godina. U ovom klubu želim da provedem vreme do odlaska u inostranstvo. Četvorogodišnji ugovor je pokazatelj koliko u klubu računaju na mene``, naveo je on. Novinare je zanimalo i kakvi su mu bili motivi dolaska, a on je odgovorio da je ``svakom treneru motiv da postane trener Čukaričkog, pa tako i moj``. (CH 2)



