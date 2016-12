Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Šerbedžija: Veselim se koncertu u Sava centru

27. decembar 2016 - 17:28



BEOGRAD - ``Osećam se dobro, super se osećam sinoć u Novom Sadu bila je neka posebna interakcija, a veselim se koncertu u Sava centru `` jer to je dvorana koja im nevrovartnu akustiku, iako je se to ne bi očekivalo jer je prlično velika`` rekao je Rade Šerbedžija. (CH1)



