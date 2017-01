Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Ofthus: Telenor uložio blizu dve milijarde evra u Srbiju

02. januar 2017 - 12:41



BEOGRAD- Direktorka Telenora u Srbiji Ingeborg Ofsthus istakla je da je Telenor 2016. godine obeležio 10 godina poslovanja u Srbiji i dodala da je ta kompanija do sada uložila blizu dve milijarde evra u srpsko tržište.

``To pokazuje koliko smo posvećeni ovom tržištu i da smo odlučni u onome šta radimo. Važna nam je digitalizacija i želimo da svim gradjanima omogućimo da iskoriste sve prednosti povezanosti. Jasno je da samo stalnim investicijama možemo zadovoljiti potrebe i očekivanja potrošača``, istakla je direktorka Telenora.(CH4)





