Vulin: Urgentan smeštaj za sva lica kojima je to potrebno

06. januar 2017 - 15:57



BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je to ministarstvo izadalo obavezujuće upustvo za sve socijalne centre i gerontološke ustanove da obezbede smeštaj za sva lica kojima je to potrebno ``urgentni smeštaj mora biti obezbedjen za sva lica kojima je to potrebno za beskućnike, migrante i sve one koji nemaju gde da odu``. (CH3)



