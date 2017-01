Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Mi smo izneli naš stav, po sporazumu ROSU jedinice nisu smele da idu na granicu

19. januar 2017 - 17:32



DAVOS - Ne bih o tome šta su drugi govorili, a mi smo izneli stav da ROSU jedinice ne smeju da ide na granicu sa Srbijom i voy sa Kosovsku Mitrovicu je samo izgovor. ``Mi smo izneli našu poziciju da je u skladu s Briselski sporazumom, da toj još jednom objasnim, region Sever policijski formiran i specijalne jedinice Rosu bi bile sastavljene od lokalnog stanovništva, odnosno proporcijonalno broju Srba i Albanaca, što znači 99 Srba a jedan Albanac. Medjutim, to nije dovršeno, dakle nije problrm u Briselskom sporazumu, Briselski sporazum nam to omogućuje, već oni nisu hteli da sprovode Briselski sporazum, nego su dovodili ROSU iz Prištine, a ne regionalni ROSU koji bi bio sastavljen od Srba, e to je suštinska stvar``, rekao je Vučić. (CH 4)



