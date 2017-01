Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Merkel s bori za opstanak Evrope

19. januar 2017 - 19:32



DAVOS - Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao 30 minuta telefonom o nizu pitanja - o regionu, BiH, bilateralnim odnosima, odnosima Beograda i Prištine, migrantskoj krizi. On je dodao da je Srbija dobila podršku Merkel za rešavanje problema migranata. ``Angela Merkel je žena koja se bori za opstanak Evrope. Ja sam to gledao deset puta. Možete o meni da pišete po novima šta hoćete, možete da pričate šta hoćete, ja sam video koliko ta žena radi, dok neki čitaju novine, dok neki gledaju svoj mobilni telefon, ona brine kako će i na koji način da repšava sve probleme u Evropi``, rekao je Vućić. (CH 5)



< Nazad <<< Početna





19. januar 2017 - 19:32DAVOS - Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao 30 minuta telefonom o nizu pitanja - o regionu, BiH, bilateralnim odnosima, odnosima Beograda i Prištine, migrantskoj krizi. On je dodao da je Srbija dobila podršku Merkel za rešavanje problema migranata. ``Angela Merkel je žena koja se bori za opstanak Evrope. Ja sam to gledao deset puta. Možete o meni da pišete po novima šta hoćete, možete da pričate šta hoćete, ja sam video koliko ta žena radi, dok neki čitaju novine, dok neki gledaju svoj mobilni telefon, ona brine kako će i na koji način da repšava sve probleme u Evropi``, rekao je Vućić. (CH 5) Permalink