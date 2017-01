Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Šutanovac: Ukoliko SNS izgubi doći će do promena na republičkom nivou

25. januar 2017 - 21:31



BEOGRAD - Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je da ukoliko SNS kandidat izgubi koalicija će se raspasti i doći će do promena na republičkom nivou. (CH2)



