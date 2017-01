Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Djordjević: Očekujemo da donacija iz Belorusije bude po podovljinim uslovima

29. januar 2017 - 16:49



BEOGRAD - Ministar odbrane Zoren Djordjević rekao je novinarima da će modrnizacija i remont 10 letelica iz Rusije koštati 185 miliona evra. On je dodao da se još ne zna koliko će koštati remont opreme koja treba da stigtne iz Belorusije. ``Nemamo tačan podatak tek treba radna grupa da zaseda da vidimo konkretno šta od naoružanja i vojne opreme će doći u Srbiju, da vidimo šta to beloruska strana može da remontuje, ali očekujemo da to bude pod povoljnim uslovima`` rekao je Djordjević. (CH1)



