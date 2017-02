Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Federika Mogerini kritikovala Trampovu uredbu o imigraciji

01. februar 2017 - 17:52



BRISEL - Evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost FederikaMogerini je rekla poslanicima Evropskog parlamenta da datum objavljivanja Trampove uredbe, 27. januar - Medjunarodni dan sećanja na holokaust čini novu odluku još strašnijom. Prema njenim rečima, to nije samo dan sećanja na milione Jevreja koje su ubili nacisti, već je to dan kada treba odbaciti svaku diskriminaciju i setiti se dužnosti da prihvatimo one koji beže od progona.(CH2) Preuzet materijal





