Stefanović : Zrenjanin ima dobru tendenciju pada opšte stope kriminaliteta

04. februar 2017 - 12:30



ZRENJANIN - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je kazao da Zrenjanin ima dobru tendenciju pada opšte stope kriminaliteta od 10,3 odsto, smanjuje se broj krivičnih dela i nema ozbiljnije organizovane kriminalne grupe koje mogu da ugroze bezbednost stanovništva. ``To ne znači da mi ne treba da radimo više. To znači da možete da očekujete više školovanih policijskih službenika a u celoj Srbiji više policajaca u školama koji će se boriti protiv narko trafikinga. Možete da računate i na nove tehnološke napretke u MUP-u i bolje rezultate u istragama``, kazao je ministar. (CH2)



