Vučić: Nemamo običaj da tražimo ogromne svote para

13. februar 2017 - 17:21



BEOGRAD - ``Nemamo običaj da tražimo ogromne svote para, zahvalni smo EU na podršci iako smo dobili 200 puta manje para od, na primer, Grčke ili 100 puta manje od Bugarske, ali to je u redu pošto nismo članica EU``, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić i dodao da ne smatra to najvećim problemom. (CH10)



