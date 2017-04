Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Povećanje plata vojnicima i podoficirima

16. april 2017 - 14:22



BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić je posle obilska kasarne Vojske Srbije ``Narodni heroj Milan Tepić`` u Jakovu najavio značajno povećanje plata vojnicima i podoficirima - vodnicima i zastavnicima, kao i nešto manje povećanje plata višim činovima u VS. ``Ove godine smo već za 500 vojnika uvećali broj u našoj armiji, još 300 vojnika ide u spetembru, više od brojnog stanja koje smo imali. Planiramo i sledeće godine 500 novih vojnika``, rekao je Vučić. Dodao je da je danas razgovarano o načinu finansiranja namenske industrije, koja treba da bude ``motor`` srpske ekonomije. ``Krušik smo uspeli da podignemo, potrebna su nam nova ulaganja u kragujevačku Zastavu, kao i dodatno ulaganje u ``Milan Blagojević`` Lučani, rekao je Vučić i dodao da su to prioritetne stvari. (CH6)





