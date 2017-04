Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



DJB: Mi ćemo nastojati da svojim radom unapredimo kvalitet zakonskih predloga

18. april 2017 - 16:31



BEOGRAD - ``Mi ćemo nastojati da svojim radom unapredimo kvalitet zakonskih predloga, ali koliko ćemo u tome uspeti, to zaista nije do nas, to je do vladajuće većine`` kazao je potpredsednk pokreta Dosta je bilo Aleksandar Stevanović povodom sutrašnjeg nastavka rada parlamenta. (CH1)



< Nazad <<< Početna





18. april 2017 - 16:31BEOGRAD - ``Mi ćemo nastojati da svojim radom unapredimo kvalitet zakonskih predloga, ali koliko ćemo u tome uspeti, to zaista nije do nas, to je do vladajuće većine`` kazao je potpredsednk pokreta Dosta je bilo Aleksandar Stevanović povodom sutrašnjeg nastavka rada parlamenta. (CH1) Permalink