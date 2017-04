Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



DJB podržava inicijativu za smenjivanje Maje Gojković

18. april 2017 - 16:31



BEOGRAD - Potpredsednk pokreta Dosta je bilo Aleksandar Stevanović najavio je danas da će ta stranka podržati inicijativu za smenjivanje predsednice parlamenta Maje Gojković. Stevanović je, u izjavi agenciji Beta, kao loš potez u radu Maje Goković naveo suspenziju rada parlamenta. ``Izgovor da parlament, kao vrhovno zakonodavno telo i ogledalo našeg naroda, unosi nestabilnost, to je samo po sebi opasna formulacija``, ocenio je on. (CH2)



