Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Dragomir Karić nam pomaže da rešavamo operativna pitanja u saradnji sa Srbijom

19. april 2017 - 14:23



BEOGRAD - Ministar za antimonopolsku regulativu i trgovinu Belorusije Vldimir Kotlovič je odgovarajuci na pitanje na koji način pomaže saradnju Srbije i Belorusije srpski biznismen Dragomir Karić koga je Belorusija proglasila ekonomskim diplomatom u Srbiji, rekao da on je zastupa beloruske interese u Srbiji i srpske u Belorusiji. ``Dragomir Karić nam pomaže da rešavamo operativna pitanja u saradnji sa Srbijom. On je poznat u Belorusiji jer dosta gradi i socijalno je odgovoran``, rekao je Kotlovič. (CH5)



< Nazad <<< Početna





19. april 2017 - 14:23BEOGRAD - Ministar za antimonopolsku regulativu i trgovinu Belorusije Vldimir Kotlovič je odgovarajuci na pitanje na koji način pomaže saradnju Srbije i Belorusije srpski biznismen Dragomir Karić koga je Belorusija proglasila ekonomskim diplomatom u Srbiji, rekao da on je zastupa beloruske interese u Srbiji i srpske u Belorusiji. ``Dragomir Karić nam pomaže da rešavamo operativna pitanja u saradnji sa Srbijom. On je poznat u Belorusiji jer dosta gradi i socijalno je odgovoran``, rekao je Kotlovič. (CH5) Permalink