Šešelj: SNS vrši pritisak na radikale

20. april 2017 - 15:25



BEOGRAD - Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je danas da Srpska napredna stranka (SNS) vrši pritisak na radikale i da pokušava da preuzme njihove opštinske odbore i da je najnoviji pritisak zabeležen u Topličkom okrugu. On je na konferenciji za novinare rekao da je u Prokuplju iz SRS otišao potpredsednik opštinskog odbora i deo članstva, kao i da je bilo pokušaja da se preuzme celo članstvo u topličkom okrugu, ali da su radikali uspeli da to ``saniraju``. (CH1)



