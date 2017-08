Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Janković: Brnabić rekla da će do kraja godine Zakon koji je donet 2014. godine biti ukinut

23. avgust 2017 - 13:41



BEOGRAD - Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Jasna Janković je rekla da je na današnjem sastanku premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da će do kraja godine Zakon koji je donet 2014. godine po kome je u javnim preduzećima smanjena zarada za 10 procenta biti ukinut. ``To za nas (prosvetu) ne znači ništa jer smo mi tada bili 20 odsto procenata ispod republičkog proseka...Ovog momenta smo 17 odsto ispod proseka``,dodala je ona. (CH5)



