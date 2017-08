Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Djurović: Po zakonu, svako ko dobije azil u Srbiji dobio je i zaštitu od Srbije

25. avgust 2017 - 12:27



BEOGRAD - Govoreći o strahovima pojedinih ljudi da bi izdavanje radnih dozvola i nostrifikacija diploma mogli da vode ka trajnijem ostanku izbeglica u Srbiji, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Djurović je rekao da je takav ishod izvestan ali da ljudi ne treba da se plaše toga. ``Po zakonu, svako ko dobije azil u Srbiji dobio je i zaštitu od Srbije i u procesu je da postane gradjanin Srbije. Kada dobije izbeglički status, taj čovek nema drugu državu koja ga štiti. To je smisao konvencije, našeg zakona ali u Ustava Srbije``, rekao je on. (CH5)



< Nazad <<< Početna





25. avgust 2017 - 12:27BEOGRAD - Govoreći o strahovima pojedinih ljudi da bi izdavanje radnih dozvola i nostrifikacija diploma mogli da vode ka trajnijem ostanku izbeglica u Srbiji, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Djurović je rekao da je takav ishod izvestan ali da ljudi ne treba da se plaše toga. ``Po zakonu, svako ko dobije azil u Srbiji dobio je i zaštitu od Srbije i u procesu je da postane gradjanin Srbije. Kada dobije izbeglički status, taj čovek nema drugu državu koja ga štiti. To je smisao konvencije, našeg zakona ali u Ustava Srbije``, rekao je on. (CH5) Permalink