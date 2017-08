Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mihjalović: Situacija na deonici od Srpske kuće do Levosoja, mogo bolja

26. avgust 2017 - 12:35



BEOGRAD - Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je bila i u vanrednoj kontroli deonice od Srpske kuće do Levosoja, na Koridoru 10 , na kojoj rade domaće kompanije ``Ratko Mitrović`` i ``Srbija autoput``. Ovu deonicu Mihajlović je obišla i pre mesec dana, kada nije bila zadovoljna radovima, ali je danas, kako je ocenila situacija mnogo bolja.``Danas je subota i moram da priznam da je sasvim drugačija slike od one pre mesec dana. Više se radi, ima mnogo više radnika i mašina``, istakla je Mihajlović. CH3



