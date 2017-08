Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Znatno interesovanje građana za prijem u Vojsku Srbije

27. avgust 2017 - 15:04



BEOGRAD - ``Veoma sam zadovoljan izuzetnim angažovanjem i interesovanjem koje naši građani pokazuju, kao i željom da služe u redovima Vojske Srbije, da budu njen deo. To govori koliko je Vojska Srbije važna institucija u srpskom narodu, koliko to svi prepoznajemo i koliko je bitno za ovu zemlju da imamo jaku i, naravno, zadovoljnu vojsku``, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH3)



