Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mladenović: Važno je da sa ovakvom e-obukom dodjemo do višeg stepena

29. avgust 2017 - 13:27



BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović kazao je da su Službenicima iz lokalnih samouprava koji su prošli e-obuku primer na koji način treba da razmišlja svako ko je zaposlen u državnoj upravi.``Važno je da sa ovakvom e-obukom dodjemo do višeg stepena da ta usluga bude bolja, profesionalnija i kvalitetnija``, kazao je Mladenović. (CH1)





< Nazad <<< Početna





29. avgust 2017 - 13:27BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović kazao je da su Službenicima iz lokalnih samouprava koji su prošli e-obuku primer na koji način treba da razmišlja svako ko je zaposlen u državnoj upravi.``Važno je da sa ovakvom e-obukom dodjemo do višeg stepena da ta usluga bude bolja, profesionalnija i kvalitetnija``, kazao je Mladenović. (CH1) Permalink