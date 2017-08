Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Do kraja godine plateće biti povećane za 10 odsto

29. avgust 2017 - 16:46



VRANJE - Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u Vranju ponovio da će pripadnicima Vojske Srbije do kraja godine plate biti povećane za 10 odsto, što bi trebalo da doprinese da se u vojsci ``odmah oseti da se živi bolje``. (CH2)MOS





< Nazad <<< Početna





29. avgust 2017 - 16:46VRANJE - Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u Vranju ponovio da će pripadnicima Vojske Srbije do kraja godine plate biti povećane za 10 odsto, što bi trebalo da doprinese da se u vojsci ``odmah oseti da se živi bolje``. (CH2)MOS Permalink