Plate ispod republičkog proseka za negde oko 16 procenata

30. avgust 2017 - 12:23



BEOGRAD - Predsednica SOS Valentina Ilić je navela da je prosek plata u Srbiji 43.000 dok je za zaposlene u javnim službama 49.000 dinara. ``To znači da smo mi ispod republičkog proseka negde oko 16 procenata. Sindikat obrazovanja Srbije obuhvata od predškolskog do visokog obrazovanja, i uvek smo skretali pažnju na nejednaku cenu rada. Uvek smo skretali pažnju da moraju da se usaglase koeficijenti``, navela je ona.(CH2)



