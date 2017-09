Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Kasalović: Želja je bila da se da veći značaj sindikatima u kreiranju politika

04. septembar 2017 - 12:52



BEOGRAD - ``Javna rasprava je formalno otpočela 18. avgusta i biće zaključena 6. septembra ove godine. Do sada smo bili prisutni u Novom Sadu, Kragujevcu i danas u Beogradu``, istakao je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović. On je dodao da je želja je bila da se u ceo proces inkomporiraju sindikati i da se da veći značaj sindikatima u kreiranju politika. (CH1)



