Mali: Projekat Beograd na vodi nije ugrožen i da radovi nisu stali

05. septembar 2017 - 12:23



BEOGRAD - Povodom natpisa u medijima da se deo obala utvrde kod ``Beograda na vodi`` urušio i da u Kulama ima vode, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je kazao da to nije tačno, da projekat nije ugrožen i da radovi nisu stali. ``Na obali je bila jedna poteškoća oko jednog dela oko urušavanja, ali to se dešava na svakom projektu. Imate problem, ali je bitno da se problemi rešavaju``, kazao je Mali. Dodao je da je normalno da ima podzemnih voda, ali da se to sve rešava izgradnjom koja je trenutno u toku. ``Radovi ni na koji način nisu stali. Ceo projekat `Beograda na vodi` ide ne samo po planu nego unapred``, rekao je Mali.(CH2)



