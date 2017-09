Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stefanović: Nakon razgovora sa predsednikom veće plate za pripadnike vojske, policije i BIA

06. septembar 2017 - 18:58



BEOGRAD - ``Nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o položaju pripadnika policije, vojske i BIA, došli smo do rešenja koje je predsednik podržao, a to je da se pripadnicima te tri važne državne institucije koje se brinu o bezbednosti gradjana, podignu plate u narednoj godini za 10 odsto``, kazao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović a preneo MUP. (CH2)



