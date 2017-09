Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Podsticaj od 10 hiljada evra novim poljoprivrenicima

07. septembar 2017 - 13:05



BEOGRAD - Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić

rekao je u razgovoru sa poljoprivrednicima na Sajmu , ponovio da država poseduje 900 hiljada hektara zemlje koju može besplatno da ustupi mladim poljoprivrednicima i to do 50 hektara po 10 0000 evra podsticaja za to.



< Nazad <<< Početna





07. septembar 2017 - 13:05BEOGRAD - Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabićrekao je u razgovoru sa poljoprivrednicima na Sajmu , ponovio da država poseduje 900 hiljada hektara zemlje koju može besplatno da ustupi mladim poljoprivrednicima i to do 50 hektara po 10 0000 evra podsticaja za to. Permalink