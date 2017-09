Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Jovanović: Otvoreno treba razgovarati o problemima koji postoje

07. septembar 2017 - 15:07



BEOGRAD - ``U svakom slučaju mislim da je potrebna drugačija poruka iz Beograda, poruka Srbima da oni kao gradjani država u kojima žive rešavaju svoj problem u okviru tih institucija i spremnost Srbije da im pomogne da do toga dodje na onaj način na koji to čini svaka zemlja u svetu. Otvoreno treba razgovarati o problemima koji postoje, o problemima koje imaju Srbi u Hrvatskoj, o funkcionisanju Bosne i Hercegovine, ali ne sa ambicijom da se odgovornost definiše u nacionalnom kontekstu``, rekao je Jovanović. (CH5)





