Društvo mora da raščisti sa tim da li je Ustav potreban

10. septembar 2017 - 10:52



BEOGRAD - Govoreći o ustavnim reformama, predsednik LDP Čedomir Jovanović je rekao da društvo mora da raščisti sa tim da li je Ustav potreban, odnosno da li je spremno da ga poštuje. “Mi i danas imamo Ustav i Ustavni sud pa to nikoga preterano ne obavezuje”, rekao je Jovanović i dodao da je način na koji se došlo dosadašnjeg Ustava bio “jadan”. On je rekao da ima razumevanja za nevladin sektor koji traži javnu raspravu o Ustavu, jer je to potreba “svakog normalnog čoveka” da iznese mišljenje o formatu države i društva u kakvom želi da živi. (CH7)



