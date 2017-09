Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Veoma važno pitanje je pitanje organizacije Srbije kao države

10. septembar 2017



BEOGRAD - “Veoma važno pitanje je pitanje organizacije Srbije kao države. Šta ćemo sa Vojvodinom, sa lokalnim samoupravama. Neophodno je dati odgovor na pitanje Kosova. To nije jednostavno, jer ono što odlučimo, ljudi treba da prihvate da žive sa tim. To ne sme biti nova tempirana bomba koja će u jednom trenutku raneti našu decu kao što su nas raznele pogrešne odluke 1990-ih godina”, rekao je predsednik LDP Čedomir Jovanović. (CH9)



