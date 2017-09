Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mihajlović: Do sada nije čula nijednu konkretnu primedbu na implementaciju zakona

11. septembar 2017 - 15:13



BEOGRAD - Odgovarajući na pitanje koji su to „problemi u implementaciji“ zakona koje je navelo Ministarstvo rada, potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović je rekla da ona „do sada nije čula nijednu konkretnu primedbu“. (CH1)



