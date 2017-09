Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brazut: Ne možemo govoriti o drugim pravima ako nemamo zadovoljavajući nivo za svakoga u Srbiji

12. septembar 2017 - 12:31



BEOGRAD - Govoreći o izboru prve javno deklarisane gej osobe Ane Brnabić na mesto predsednice Vlade Srbije, direktorka LGBT organizacije ``Da se zna`` Dragoslava Barzut je ocenila da indiktor uspešnosti stanja ljudskih prava u jednoj državi nije to što je premijerka lezbejka, nego to da li se nasilnici kažnjavaju. ``Ne možemo govoriti o drugim pravima ako nemamo zadovoljavajući nivo za svakoga ko živi u Srbiji``, dodala je ona. (CH4)



