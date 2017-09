Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Antić: Terete me za ono što sam govorio u javnosti od novembra 2016.godine

12. septembar 2017 - 13:02



NIŠ - Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić je po izlasku iz sudnice novinarima rekao da se ne tereti za bilo šta što je uradio u obavljanju službe već kao predsednik sindikata. ``Terete me za ono što sam govorio u javnosti od novembra 2016. godine do sada kao predsednik Vojnog sindikata, a svi znate da je sindikat nezavisno pravno lice od svih državnih organa i od svakog poslodavca``, rekao je Antić. (CH1)



