Vulin: Građani Srbije bezbedni

14. septembar 2017 - 15:56



BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin je odgovorio da su jedinice Vojske Srbije, kako u KZB i na jugu Srbije, tako i u celoj državi uvek spremne da sačuvaju naš nacionalni prostor i naš način života. ``To nema nikave veze sa političkom situacijom na prostoru KiM ili bilo gde drugde. Naši pripadnici su uvek spremni da u potpunosti kontrolišu našu teritoriju, očuvaju našu bezbednost, naš ustavni poredak i teritorijalni integritet zemlje``, objasnio je on. (CH1)



