Vulin: Napadaju Crveni krst jer ne priznaje KiM

14. septembar 2017 - 16:05



BEOGRAD - ``Dok se ne konstituiše nova vlada na KiM i dok Srpska ne preuzme svoj deo ovlašćenja, snage i uticaja, takve stvari će se dešavati. I još više bi se dešavale da nema predstavnika Srpske. To je napad na Srbe, ali još više na Crveni krst. To mora da razume čitav svet. Crveni krst je organizacija koja ne dozvoljava postojanje više organizacija pod tim nazivom na jednoj teritoriji. Crveni krst ne priznaje Kosovo i Metohiju kao suverenu zemlju. I to je razlog zašto je napadnut Crveni krst``, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (Ć3)



