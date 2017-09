Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Nije veliki korak od govora mržnje do zločina iz mržnje

15. septembar 2017 - 12:38



BEOGRAD - ``Važno je da smognemo snage da pričamo o tome jer nas ćutanje udaljava od društva kakvo želimo da postanemo, a to je društvo vladavine prava u kojem je svaki pojedinac važan i gde je tolerancija prema drugima usvojeni kodeks ponašanja``, rekla je Ana Brnabić. Premijerka je kazala da je nedopustivo da se toleriše govor mržnje samo zbog toga što nije praćen fizičkim nasiljem, jer ``nije veliki korak od govora mržnje do zločina iz mržnje``. (CH4)



