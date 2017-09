Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stanisavljević: Nabavkom grejnih ploča zadruga smanjiti potrošnju struje za četiri do pet puta

15. septembar 2017 - 14:53



ŽITORADJA - Direktor stočarske zadruge ``1. decembar`` Nebojša Stanisavljević je kazao da će nabavkom grejnih ploča zadruga smanjiti potrošnju struje za četiri do pet puta. Stanisavljević je dodao da zadruga ``1. decembar`` trenutno upošljava 72 zadrugara, a do kraja godine će ih imati 79. ć5



