Stefanović: Do kraja godine vozni park MUP-a bogatiji za hiljadu vozila

16. septembar 2017 - 14:35



BEOGRAD- Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je kazao da se do kraja godine očekuje još vozila za policijske stanice i da će samo u ovoj godini vozni park MUP-a biti bogatiji za 1.000 vozila - ``marice``, patrolni motocikli, vatrogasna i terenska vozila. CH2



