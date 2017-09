Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Dveri sa protesta pozvale Željka Mitrovića da izadje na crtu

16. septembar 2017 - 15:55



BEOGRAD - Učesnici protesta ``Ovako više ne može`` u organizaciji pokreta Dveri i Zdrave Srbije, prosuli su danas crtu belog praha ispred zgrade Televizije Pink u Beogradu, a poslanik Dveri Srdjan Nogo rekao da je to ``uvod u protest`` i da je to crta na koju pozivaju vlasnika Pinka Željka Mitrovića da izadje. ``Pozivamo ga da dodje na crtu pa makar i ovde, s obzirom da je njen simpatizer, i da pred gradjanima odgovori na škakljiva pitanja``, rekao je Nogo. (CH1)





