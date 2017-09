Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stamatović: Neće nas njihovi mediji uplašiti i zaustaviti

16. septembar 2017 - 16:05



BEOGRAD - ``Došli smo ovde da pokažemo kako izgledaju slobodni mediji u režiji Aleksandra Vučića i Televizije Pink. Postavljamo pitanje da li je dijalog, na koji nas poziva predsednik, sa svojih kako on to kaže nezavisnih medija ili je ovo monolog u režiji Aleksandra Vučića i Željka Mitrovića? rekao je predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović. (CH3)



< Nazad <<< Početna





16. septembar 2017 - 16:05BEOGRAD - ``Došli smo ovde da pokažemo kako izgledaju slobodni mediji u režiji Aleksandra Vučića i Televizije Pink. Postavljamo pitanje da li je dijalog, na koji nas poziva predsednik, sa svojih kako on to kaže nezavisnih medija ili je ovo monolog u režiji Aleksandra Vučića i Željka Mitrovića? rekao je predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović. (CH3) Permalink