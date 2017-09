Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Obradović: Sledeći put neće moći da im zabrane gostovanje

16. septembar 2017 - 21:03



BEOGRAD - Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović je učesnicima skupa poručio da će doći opet, ali da sledeći put neće moći da im zabrane gostovanje. On je dodao da su pre 15 dana on i Milan Stamatović uputili zahtev RTS-u da u informativnom programu javnog medijskog servisa opozicija bude mnogo više zastupljena, da teme iz unutrašnjosti Srbije budu zastupljenije, kao i da svako veče radnim danima posle Dnevnika 2 budu prikazivane informativne emisije u kojima bi mišljenja i stavove sučeljavali predstavnici opozicije i vlasti. (CH1)



