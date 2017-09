Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mihajlović: Novi most preko Drine kod Bajine Bašte

17. septembar 2017 - 15:57



BEOGRAD- Gradiće se nov most na graničnom prelazu izmedju Bajine Bašte u Srbiji i Skelana u BIH, odnosno Republici Srpskoj, jer bi predvidjena rekonstrukcija postojećeg mosta bila gotovo skuplja od izgradnje novog.(pokirvalice)





