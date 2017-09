Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Iskoristiti potencijale

20. septembar 2017 - 11:28



BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić je rekla da je velika odgovornost da se iskoriste svi potencijali koje Srbija ima, a to su mladi obrazovani ljudi i fakulteti, kao i IT sektor koji raste 10 odsto godišnje, a proizvodnja softvera 20 odsto. (CH 3)



