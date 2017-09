Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Miletić:Pitanje bezbednosti nije više ključno tokom Prajda

20. septembar 2017 - 13:14



BEOGRAD - Goran Miletić je rekao da pitanje bezbednosti nije više ključno tokom Prajda. ``Ulice Kneza Miloša i Nemanjina bile su otvorene do otvaranja punktova. To je ranije bilo nezamislivo. Svi kafici su radili i u njima su sedeli ljudi. U tim delovima se vidi unapredjenje bezbednosti Prajda..Nadamo se da će sledeće godine policije biti manje i da će šetnja duže da traje``, istakao je on. (CH3)



< Nazad <<< Početna





20. septembar 2017 - 13:14BEOGRAD - Goran Miletić je rekao da pitanje bezbednosti nije više ključno tokom Prajda. ``Ulice Kneza Miloša i Nemanjina bile su otvorene do otvaranja punktova. To je ranije bilo nezamislivo. Svi kafici su radili i u njima su sedeli ljudi. U tim delovima se vidi unapredjenje bezbednosti Prajda..Nadamo se da će sledeće godine policije biti manje i da će šetnja duže da traje``, istakao je on. (CH3) Permalink