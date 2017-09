Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Barzut: Do sada nije presudjen nijedan slučaj zločina iz mržnje

20. septembar 2017 - 13:14



BEOGRAD - Dragoslava Barzut rekla je da će bezbednost postojati onda kada neko prvi put bude odgovarao za nasilje nad pripadnicima LGBT zajednice. Do sada nije presudjen nijedan slučaj zločina iz mržnje iako u Zakonu postoji to krivično delo. (CH5)



