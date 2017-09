Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



21. septembar 2017 - 16:49



BEOGRAD - Govoreći o tome šta je to što je neprimenjivo u Nacrtu zakona koje je izradilo Vladino Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost na čijem je čelu ministarka Zorana Mihajlović, Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Djodjević je kazao da može da priča samo sa aspekta svog ministarstva. ``Svaka kompanija u Srbiji trebalo bi da ima osobu za rodnu ravnopravnost, što povećava finansijske troškove kompanija, a onda kasnije ta osoba sve te izveštaje šalje Ministarstvu koje ih sublimira i dalje kontroliše. Veliki i obiman posao koji pada na inspektorat u čijoj je nadležnosti i niz drugih poslova. Ima i mnogo drugih stvari koje ne bih sada obrazlagao, ali uveren sam da ćemo uz izmene i dopune doći do pravog i kvalitetnog predloga. Što treba da bude naš konačni cilj``, kazao je Djordjević. (CH2)



