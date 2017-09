Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Tema razgovora bila želja Belgije da što više sazna o situaciji u Srbiji

21. septembar 2017 - 18:17



NJUJORK- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je zadovoljan susretom sa belgijskim premijerom i da je tema razgovora bila želja Belgije da što više sazna o situaciji u Srbiji i da pomogne što bržem ulasku Srbije u EU. ``I kada je za to zainteresovana jedna Belgija, vrata nade su mi se šire otvorila, posebno što je (premijer Belgije) želeo da čuje srpsku stranu, želeo da čuje naše argumente, šta je to što mi mislimo o Kosovu i Metohiji, šta je to što mi mislimo o vladavini prava, šta je to što mislimo o bržem učlanjenju u EU``, naveo je Vučić. CH1



